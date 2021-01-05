也門7歲「骷髏男童」只得7公斤重　嚴重營養不良骨瘦如柴瀕死

也門內戰迄今已經持續六年，奪走逾十萬人的性命，成為世界最嚴重的人道危機。只得7公斤重的7歲童男童費德（Faid Samim）嚴重營養不良，送到首都薩那（Sanaa）的醫院時已經奄奄一息，差一點就命喪黃泉。

路透社1月4日報道，費德體重僅得7公斤，細小的身驅躺於醫院毛毯，只是佔四分一的面積。費德的家人從薩那以北170公里的焦夫（Al-Jawf）出發，走過檢查站和破舊道路，經過長途跋涉，千辛萬苦將費德送到醫院。

莎賓（Al-Sabeen）醫院營養不良部病房主任醫生穆罕默德（Rageh Mohammed）表示，費德抵達醫院時幾乎快要死了，「但感謝上天，我們能夠做到必要的事情，他的情況開始好轉」。他指，費德除了嚴重營養不良，還患有腦性麻痺。

費德的家庭沒法負擔醫藥費，只能依靠善心捐款。穆罕默德指出，營養不良的個案正在增加，赤貧的家長只好依賴陌生人的善心或國際援助，才能讓孩子接受治療。

也門從未正式宣布陷入饑荒，但戰爭導致也門八成人口依賴援助生活。2018年，聯合國警告即將發生飢荒，必須增加援助。但因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情限制、減少匯款、蝗蟲、水災和援助資金嚴重不足，情勢更加惡化。