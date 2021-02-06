周庭被捕寫進日本初中入學試題　問考生Be Water中的「水」是什麼

撰文：李秀坤
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日本網民2月3日在Twitter上載一間私立學校初中入學試的部分試題，引起日本和香港網民討論，因為這個針對小學畢業生的考試，提到前香港眾志成員周庭，以及反修例示威的口號「Be Water」。
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試題來自神奈川縣聖光學院中學校高等學校。其中一條試題引用《朝日新聞》2020年8月20日有關周庭被捕的報道，並在某些位置以空格取代原文，要求考生在空格填上適當答案。
↓網民在Twitter上載部分試題
あ、むかしJuice=Juiceのイベントで会ったことある現地でめっちゃ有名な欅坂ヲタの女の子だ！…とわざとらしい言い方をしてみる— 上野尚人(たっぷりたらこ・イマイさん) uenotakato (@uen0) February 3, 2021
（2021・聖光学院中学校・社会） pic.twitter.com/JHBRtOLllx
試題亦提及在「民主化運動」中的口號「Be Water」與儒家學者荀子的名句「水能載舟，亦能覆舟」，問學生荀子所謂的「水」指的是什麼。
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