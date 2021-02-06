周庭被捕寫進日本初中入學試題　問考生Be Water中的「水」是什麼

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-06 21:28

日本網民2月3日在Twitter上載一間私立學校初中入學試的部分試題，引起日本和香港網民討論，因為這個針對小學畢業生的考試，提到前香港眾志成員周庭，以及反修例示威的口號「Be Water」。

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試題來自神奈川縣聖光學院中學校高等學校。其中一條試題引用《朝日新聞》2020年8月20日有關周庭被捕的報道，並在某些位置以空格取代原文，要求考生在空格填上適當答案。

↓網民在Twitter上載部分試題

試題亦提及在「民主化運動」中的口號「Be Water」與儒家學者荀子的名句「水能載舟，亦能覆舟」，問學生荀子所謂的「水」指的是什麼。

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