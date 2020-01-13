零接觸都算痴漢？日本熱論AirDrop、吸呼氣騷擾　網民嘆男人難做

數碼生活
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日本「痴漢（色狼）」問題一直備受關注，日本網民近日就在Twitter熱論與受害人零接觸的「新型痴漢」，例如用蘋果（Apple）iPhone Airdrop及向女性吹氣等，有男網民感嘆「做男人太不容易了」。

日本TBS電視台近日播出了「痴漢」專題，講述零接觸「新型痴漢」。「零接觸」顧名思義，就是沒有直接接觸受害人，這些「痴漢」行為包括以下這幾項：（點小圖放大看）

其實「Airdrop痴漢」已出現了一段時間，主要利用蘋果Airdrop可在10米範內向其他iOS裝置傳送和接受照片功能，向周邊女性傳送不雅照片；一旦接收人沒有調到靜音，「痴漢」可以根據接收照片的提示聲，判斷接收者位置，日本警方前年至今已拘捕至少兩名疑犯。

不少日本網民在Twitter上設立「#AirDrop痴漢」標籤，分享自己手機上收到的不雅照，批評「痴漢」行為。

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如何防範零接觸「新型痴漢」？

要防止「AirDrop痴漢」騷擾，只要根據以下步驟設定AirDrop就可以辦到：（點小圖放大看）

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至於吹氣、聞女性氣味等其他零接觸「痴漢」行為，難簡單防備，惟可嘗試當場叫停疑犯，至少解除了即時的騷擾。

（TBS）

男網民憂被誤當「痴漢」

不過有男網民擔心零接觸「新型痴漢」界線模糊，尤其是日本列車擠迫問題聞名世界，不小心碰到別人是常有的事，卻可能被過度解讀成「痴漢」行為，變成新型冤罪。也有網民建議設立「男性專用車廂」，保障清白。

資料來源：niconews55cnbeta

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