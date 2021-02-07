阿聯酋「希望號」火星探測器即將進入火星軌道

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-02-07 14:15

阿聯酋「希望號」火星任務團隊2月6日召開新聞發布會宣布，「希望號」即將接近火星，開啟入軌任務。一切順利的話，預計「希望號」將在阿聯酋當地時間2月9日晚上7時42分左右進入環火星軌道。

2020年7月19日，位於杜拜的阿聯酋國家太空探測中心，正在直播希望號火星探測器的過程。（Getty）

據新科學家網（New Scientist）2月6日報道，希望號2020年7月20日從地球發射升空以來，已經飛行了4億多公里，其間由地面操控進行了多次變軌，目前各項飛行數據一切正常。

由於訊號傳輸回地球有10分鐘左右的延遲，從地球上已經無法對「希望號」進行實時操控，現在「希望號」已經切換到完全靠自動程序飛行。

下一步即將迎來升空後的最大挑戰，在當地時間2月9日晚上7時30左右，「希望號」將啟動6個推進器，在27分鐘的窗口期內，將其速度從每小時121,000公里迅速減慢至每小時18,000公里 ，一切順利的話，「希望號」將順利被火星引力所捕捉。

「希望號」隨後將進行一些變軌操作，這大概要8周的時間，之後「希望號」將在一個直徑20,000公里到43,000公里的橢圓形科研軌道上環繞火星飛行，同時對火星的大氣進行分析，阿聯酋科學家表示，「希望號」團隊將通過網站及時公開發布所有獲得的數據。