東京奧運｜森喜朗歧視女性風波續發酵　多國使館帖文倡議性別平等

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-07 11:55

日本東京奧運組織委員會會長森喜朗的失言風波持續發酵，歐洲多國的駐日本大使館2月5日在Twitter上載照片，展示大使館員工齊心反對森喜朗的性別歧視言論。

日本共同社2月6日報道，德國駐日大使館2月5日上載員工一起舉高手的相片，並加上「不要沉默」和「性別平等」的標籤，帖文已被轉發逾1.7萬次，之後歐盟駐日本代表團、芬蘭和瑞典的駐日本大使館也在Twitter跟隨有關做法。

截至6日早上，愛爾蘭和葡萄牙的駐日大使館，以及聯合國的東京新聞中心亦加入了有關行動。

其中一名大使館官員說，舉手的姿勢旨在表達對性別平等的支持，並顯示面對性別歧視言論時不能保持沉默的決心。

有網民發起聯署，要求政府檢討森喜朗是否適合繼續任職奧組委會長。截至2月6日中午，已經有逾10萬人參加聯署。知名網球手大坂直美2月6日則在澳洲墨爾本出席記者會時形容，森喜朗的性別歧視言論「愚昧」，但她沒有呼籲森喜朗辭職。