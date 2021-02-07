澳洲葡萄酒對華出口額暴跌　俄羅斯紅酒搶佔中國市場

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-02-07 23:03

在中澳關係持續惡化的背景下，澳洲葡萄酒對華出口受到較大影響。而俄羅斯紅酒則憑藉種種優勢，趁機搶佔了中國市場。

近年來，澳洲採取激進的對華外交政策，中澳關係陷入低谷。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社2月5日報道，2021網上「年貨節」的零售額已經突破5,100億元，其中俄羅斯酒類實現了逆勢增長。

春節一直都是酒類消費的旺季。尼古拉（北京）商貿有限公司品牌負責人董宏偉在接受採訪時表示，儘管俄羅斯商品在中國的總體銷售情況受到疫情的一定衝擊，但在烏雲之下，仍有一些商品表現亮眼，不僅維持了增長趨勢，還實現了銷量突破，其中最為突出的就是俄羅斯紅酒。與2020年相比，紅酒的銷量增加了30%。

董宏偉稱，第一，現在人們都注意健康生活，像一些相對低端的白酒，大家不太願意喝，而啤酒喝多了容易產生胃脹感，所以大多數人都喜歡拿紅酒當做宴請或者自己在家小酌的酒類。第二，俄羅斯生產出來的紅酒口感上稍微有一點偏甜，但是這恰恰是中國消費者比較喜歡的，因為中國人不太喜歡那種口感太厚、太酸澀的紅酒。

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董宏偉稱，第三，俄羅斯紅酒的性價比高。法國、意大利紅酒的品牌附加值很高，一瓶酒動輒幾千元，而俄羅斯紅酒經濟實惠，是最適合居家飲用的。而如果是送禮，俄羅斯紅酒也有檔次較高的品牌，可以滿足各種消費需要。

不僅如此，中國對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅也是俄羅斯紅酒銷量猛增的原因之一。澳洲葡萄酒業對中國出口在2020年10月至12月之間暴跌98%。中國基於反傾銷稅調查的結果，決定在2020年11月徵收澳洲葡萄酒高達212%關稅。

澳洲天空新聞援引最新出口數據顯示，澳洲葡萄酒對華出口下降1.58億美元，從10月的1.62億美元下降至12月的400萬美元，其中紅酒出口受到的打擊最大。