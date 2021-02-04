拜登上任後與澳洲總理首次通話　談及擴大五眼聯盟與中國問題

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-04 15:30

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月4日與美國總統拜登（Joe Biden）通話，這是拜登上任後雙方的首次通話。據報道指，兩人討論包括新冠肺炎（COVID-19）疫情後的經濟復甦、氣候變化政策、五眼聯盟以及中國等方面的問題。

圖為2021年2月2日，拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）向已故美國國會大廈警官希克尼克（Brian Sicknick）致敬。（AP）

談擴大五眼聯盟

據澳洲廣播公司（ABC）2月4日報道，莫里森稱這次通話「熱烈且投入」。莫里森表示「正如你們所料，我們討論了印太地區問題，並討論了通過技術實現二氧化碳淨零排放的途徑」，兩人又談及「五眼聯盟關係及擴大五眼聯盟議程」。

報道稱，兩人還討論了中國問題，但莫里森沒有提供任何細節。報道指，莫里森淡化了拜登領導下美國對華政策發生重大轉變的可能性，稱分歧主要是「細微差別」和措辭。

邀拜登訪問澳洲

莫里森還邀請拜登出訪澳洲，慶祝《美澳新安全條約》簽訂70周年。拜登則回應稱，他來澳洲「不需要特別理由」。外媒指出，此次通話比澳洲政府高官預期來得要遲。

在澳洲之外，韓國總統文在寅也在2月4日上午與拜登通電話，雙方同意將進一步提升韓美同盟關係。