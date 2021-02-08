新冠肺炎｜世衛專家武漢考察發現重要線索　離開中國前將公布細節

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-08 10:01

世界衛生組織（WHO）專家正在中國進行追查新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭的工作，美國著名病毒學家、動物學家達斯扎克（Peter Daszak）2月5日表示，專家在對華南海鮮市場的研究中發現了「重要證據」。

彭博社2月7日報道，達斯扎克表示WHO專家兵分三路，研究了動物在病毒爆發、流行病學和病毒傳播中的作用，還研究了環境樣本。專家們將把各項研究結果進行彙總，並通報自己的結論。

2021年2月5日，世界衛生組織國際專家組兩名成員在中國湖北省武漢市的酒店與中方會談後離開。（AP）

WHO尚未確定新冠病毒爆發的時間和地點，但達斯扎克表示，專家組將在2月10日離開中國前公布相關報吿。

達斯扎克稱，專家們參觀了中國科學院武漢病毒研究所，外界一度認為新冠病毒是被該研究所傳播出去。而達斯扎克和其他許多科學家反駁了這種說法。他強調稱，「我們必須涵蓋所有關鍵的調查訊息」。

對於在中國的調查工作是否透明，達斯扎克回應稱，「我們每天都和他們坐下來討論訊息和新數據，然後說出我們想去的關鍵地方」，「他們想要一份我們想去哪裏和想見什麼人的名單，而我們去了名單上的每一個地方，他們真的很樂意協助」。

此外，專家們還前往華南海鮮市場，該市場在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期是一個重點地區，當時該市場的工人和前往購物的民眾中都出現了確診病例，這表明病毒可能是從動物傳播到人類。

而隨後的研究發現了與該市場無關的早期確診病例，令上述理論的可能性降低，達斯扎克拒絕透露細節，但表示調查人員發現了能證明該市場在病毒傳播中作用的「重要線索」。

達斯扎克透露，「我們發現了當時人們不知道的事情，在出現重症患者之前，就已經有了其他無症狀患者，當時很難將他們與感冒或咳嗽的人區分開」。