世衛專家組武漢行程過半　多名內地專家呼籲應赴多國展開溯源調查

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-05 19:10

世衛專家組於1月28日解除集中隔離醫學觀察後，實地走訪考察了武漢市金銀潭醫院、湖北省中西醫結合醫院、華南海鮮批發市場等地。 隨著世衛專家組在華考察行程已過半，周四（4日），多名中國專家呼籲，世衛應赴全球多國、多地展開溯源調查與研究，「武漢應當只是第一站而已」。

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據《環球時報》報道，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，建議世衛組織根據時間順序制定一個全球溯源計劃，比如追踪在2019年甚至更早時間採集血樣中已出現新冠病毒的國家或地區的情況，明確溯源目的究竟是尋找「零號病人」還是動物。「目前世衛組織尚未展現出這樣一種明確的思路」。

另外，新冠肺炎救治專家組成員、上海公衛臨床中心教授盧洪洲稱，倘若不在全球多點展開溯源工作，將不會取得結果。盧洪洲援引上海公衛臨床中心和上海交大附屬瑞金醫院團隊去年5月在《Nature》雜誌上聯合發表的一篇研究報導，根據該中心於去年1月20日至2月25日期間收治的326例病例的臨床、分子和免疫學資料分析，新冠病毒可劃分為兩大分支，從一個共同祖先獨立進化而來。倘若武漢是最初的源頭，病毒類型應非常一致，而不應出現分化和變異，「武漢是國際大都市，人與人交往非常密切，病毒可能來源自任何地方」。

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武漢市疾病預防控制中心。（澎湃影像）

而針對不少線索、報導和研究顯示新冠病毒可能在2019年就已在世界多地出現，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發指，世衛專家應前往西班牙、意大利、美國、巴西等已發現出現更早病例的國家開展溯源研究，世衛組織的溯源研究並非針對某個國家，也不能先入為主，「溯源不應成為國際政治鬥爭的工具」。

曾光也表示，國應像中國一樣為病毒溯源作出榜樣，邀請世衛組織前往美國進行溯源研究，「美國必須是溯源工作重點中的重點」。

對此，外交部發言人汪文斌在今日（5日）舉行的例行記者會上表示，病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地，應當由全球科學家合作開展有關工作。中方始終堅持開放透明的態度，同世衛組織就全球病毒溯源保持密切的溝通合作。

汪文斌還說，這次世衛專家來華是全球溯源科學合作的一部分。國際媒體有越來越多關於病毒和疫情2019年下半年就已在世界多地多點出現的報導，反映出對其他國家和地區進行類似考察的必要性和急迫性。我們希望有關各方像中方一樣，在溯源問題上採取積極科學和合作的態度，邀請世衛組織專家開展溯源研究，為國際抗疫合作和構建人類衛生健康共同體做出自己的貢獻。

（環球時報/澎湃新聞）