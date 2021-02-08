厄瓜多爾大選結果尚未出爐　候選人阿勞斯搶先宣布獲勝

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-08 12:32

厄瓜多爾2月7日舉行總統選舉，當地2份民意調查均顯示，左翼候選人阿勞斯（Andres Arauz）領先其競爭對手。大選正式結果現時尚未公布，而根據民調，阿勞斯雖遙遙領先但得票未達當選門檻。不過他已搶先宣布自己贏得大選。

選舉委員會預計將在美國東部時間晚上7時至8時間公布正式快速點票結果。阿勞斯在記者會上表示：「正如我們所說，勝利是巨大的。（我）與似乎排行第2的銀行家候選人相比，比率是2比1，」「我們必須看最終結果，但我們很開心。」

圖為厄瓜多爾總統選舉候選人阿勞斯（左）2月7日在基多講話。（Reuters）

當地民意調查機構Clima Social的出口民調顯示，阿勞斯的支持度為36.2%，保守右翼候選人、銀行家拉索（Guillermo Lasso）為21.7%，同為候選人的律師兼土著維權社運人士佩雷斯（Yaku Perez）則為16.7%。該國另一民調機構Cedatos的調查顯示，阿勞斯有34.9%人支持，拉索有21%，佩雷斯僅18%。

若要直接贏得大選，候選人的得票需要超過50％，或者得票40％並比排名第2名的候選人多10個百分點。不過根據民調，目前尚未有人候選人贏得過半票數，該國很可能會舉行下一輪投票。