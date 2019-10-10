厄瓜多爾按IMF改革經濟後　示威浪潮不止

厄瓜多爾2019年初與國際貨幣基金組織（IMF）達成貸款協議，同意展開經濟及稅務改革。惟總統莫雷諾（Lenin Moreno）10月1日宣布取消燃油補貼後，引發全國多地民眾強烈不滿和大規模示威，政府更需要將總部遷離首都以避過示威。

厄瓜多爾與IMF達成42億美元貸款協議，後者要求當局進行稅制改革和私有化產業，取消約14億美元的燃油補貼，以壓縮公共開支。莫雷諾政府頒令取消燃油補貼後，當地燃油價格大漲，民眾強烈反對政府開放燃油價格，並發動全國大罷工和示威。

厄瓜多爾示威：民眾在首都基多與警方爆發激烈衝突。（Reuters）

路透社報道指，厄瓜多爾經歷多年的左翼政府統治，民眾對於親市場經濟的莫雷諾政府所推行的措施大感不滿。儘管中間派的莫雷諾仍獲得商界和軍方支持，但其支持度較兩年前下跌逾半。

報道續指，厄瓜多爾的示威是南美洲領導人本年度第二次面臨反對IMF的重大挑戰。報道指，阿根廷總統馬克里2018年與IMF簽署協議後遭到強烈反對，更在本年8月的大選初選中被擊敗。

厄瓜多爾示威：莫雷諾雖然獲得商界和軍方支持，但其支持度已大不如前。（Reuters）

莫雷諾指出，厄瓜多爾的巨額債務和財政赤字迫使當局需要進行緊縮政策，並稱自己在做正確的決定，看不到理由為何要恢復燃油補貼。他又批評這場示威是由左派前總統科雷亞（Rafael Correa）和委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在背後推動，旨在對他策動政變。

全國多地示威從學生和運輸工人，蔓延至原住民團體。當地最大的「厄瓜多爾土著民族聯合會」（Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador）表示，莫雷諾政府未能解決示威者關注的問題。連日大規模示威導致逾700人被捕，政府需要將總部從首都基多（Quito）遷到沿岸城市瓜亞基爾（Guayaquil），以避開示威浪潮。