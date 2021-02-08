彈劾特朗普｜智庫預測可能的9個結局　前總統下場「危多於機」？

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-08 16:35

美國前總統特朗普（Donald Trump）因被指煽動支持者到國會山莊示威，導致國會大樓發生最亂，以及5人不幸喪命。眾議院對他發動彈劾案，審訊程序2月8日開始，美國布魯金斯學會（Brookings Institution）2月5日發文預測，可能會出現9種結果。

美國布魯金斯學會對特朗普的彈劾案審判，列出9種可能出現的情況：

1. 特朗普在共和黨率領Trumpublican陣營。如他在是次彈劾案能全身而退，共和黨那些「特粉」會成為他未來捲土重來的力量。這些人對其他行事「不夠特朗普」的共和黨人都持懷疑態度。

對於特朗普及「鐵粉」們來說，第一個考驗是2022年的中期選舉，而終極考驗將是2024年的總統候選人初選。如特朗普仍有資格參選，學會稱他作為候選人的機會是真的存在，而他也會是「造王者」。

▼特朗普美國時間2020年11月5日在白宮講話，更多相關圖片，請點擊放大觀看：

2. 將支持「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的勢力團結起來，組建「第三政黨」。

3. 繼續煽動暴亂。

4. 會創立自己的傳媒公司，這會讓特朗普、他的家人、他喜歡的電視界知名人士，以及他熱心支持者，有一個可供發聲的平台。

▼想觀看美國示威者佔領國會的相片，請點擊以下圖輯：

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5. 在共和黨維持其「邊緣人物」的地位，類似共和黨前副總統候選人佩林（Sarah Palin）。如特朗普的彈劾案獲得通過，人們將不再視他為前總統，而將他當成一個「在佛羅里達州退了休的、討厭的親戚，而他整天就其在網上看到的陰謀論叫嚷。」

6. 彈劾案在參院獲得通過，因共和黨人打算放棄特朗普，邁步向前。參議院至少要有67票同意，才能判這位前總統有罪。而差不多可以肯定的是，民主黨議員會全數投贊成票，但還需有17名共和黨人「變節」彈劾案才會通過。布魯金斯學會認為，這情境發生的可能性不大。

7. 被刑事起訴及民事起訴所「淹沒」。特朗普、與他有密切連繫的人、他的公司都很有可以面對這個情況。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

8. 入獄。隨着特朗普法律上的麻煩不斷增加，入獄是真的有可能。如被監禁，特朗普將難再次競選總統，也將無法支持他屬意的候選人。

9. 放眼海外，避難或是恢復囤積財富。內文稱如特朗普知道自己有可能在美國被起訴，他很可以像其他面臨類似情況的富豪一樣：逃離美國。有一些國家如沙特阿拉伯或俄羅斯料會歡迎他。如最終他在美國的自由沒受威脅，「特朗普」這個品牌，以及因QAnon（網上陰謀論組織）的影響力在全球各地愈來愈廣，也可成為他在外國累積財富的工具。寫回憶錄及收費演講等，也是這位前總統賺錢的方法。