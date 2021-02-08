緬甸政變｜數以萬人第三天示威　警方在首都內比都開水炮驅散群眾

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緬甸軍方2月初發動政變後，全國多個地方爆發多天示威，2月8日在首都內比都（Naypyidaw），警方出動水炮驅散民眾，部分示威者受傷。抗爭群眾呼籲公務員參與不合作運動。

連續第三天上街

緬甸全國有數以萬人在各地參與示威，抗議軍方發動政變，並要求軍方釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi），示威者又呼籲政府公務員參與不合作運動。這是當地示威者連續第三天上街。

在最大城市仰光，僧侶、護士加入示威，有在政府醫院工作的護士稱「我們醫護人員在領導這次活動，促請所有政府員工加入（不合作運動）。」該名護士又指「我們目標是徹底廢除軍事政權，我們要為我們的命運而戰。」

警方在首都內比都出動水炮驅散民眾，部分示威者受傷。

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