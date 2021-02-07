緬甸政變｜英媒：渺瓦底示威　警方開槍驅散示威者

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-07 16:07

緬甸抗議軍方發動政變的示威在2月7日踏入第二天，位於國內東南部小鎮渺瓦底（Myawaddy）的街頭傳出槍聲。

路透社2月7日引述一個在Facebook上進行直播的影片，顯示位於克倫邦（Kayin）小鎮渺瓦底的示威活動傳出槍聲。

影片顯示身穿制服的警察持槍，他們衝入為數達數百名的示威者當中。警方開槍驅散示威者。

路透社稱未清楚警方發射的是什麼彈藥。以及不知道有沒有人傷亡。

示威者要求政府釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。

緬甸此前多處發生的示威活動都是以和平方式進行。

緬甸政變：圖為路透社取得的影片截圖，可見2月7日仰光有民眾上街示威。（Reuters）

在最大城市仰光（Yangon），逾1,000名民眾上街集會，聲言會堅持到底爭取民主。

警車和防暴警察在仰光大學附近的街道上部署。《緬甸時報》指出，示威活動大致和平，未有爆發衝突。

圖為2021年2月7日，緬甸仰光有示威者遊行時，舉起3指手勢反對軍方發動政變。（AP）

仰光有不少示威者手持代表全國民主聯盟（National League for Democracy Party）的紅色汽球，並高呼口號：「我們不要軍事獨裁！我們要民主！」

路透社報道，有示威者揮舞着全民盟的旗幟，及舉起3隻手指，這手勢已成為該國反對軍隊接管政權的象徵。有司機鳴響喇叭，乘客舉起昂山素姬的照片。

曼德勒（Mandalay）和毛淡棉（Mawlamine ）等其他城市7日早上亦有民眾舉行小規模示威。