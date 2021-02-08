緬甸政變｜示威踏入第3天　政府首度評論　警方警告或武力鎮壓

撰文： 許懿安 成依華 最後更新日期： 2021-02-08 19:48

緬甸軍方1周前發動政變後，2月8日全國多個城市及小鎮都有大批民眾上街示威遊行。國營電視台在示威2月8日播出訊息，稱國民不會接受不法之徒，他們應被防止及除去。這是緬甸政府就示威發出的第一個評論。

2月8日警方在首都內比都（Naypyidaw）出動水炮驅散民眾，部分示威者受傷。抗爭群眾呼籲公務員參與不合作運動。

警察在首都內比都對示威者發出警告，稱除非他們解散，否則會被武力鎮壓。

緬甸國營電視台緬甸廣播電視台（MRTV）8日在電視播放常規節目期間，在熒幕上滾動顯示訊息，但沒有提及任何組織。訊息內容是：「應對那些傷害國家穩定、公眾安全及法治的行為採取法律行動。」

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連續第三天上街

緬甸全國有數以萬人在各地參與示威，抗議軍方發動政變，並要求軍方釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi），示威者又呼籲政府公務員參與不合作運動。這是當地示威者連續第三天上街。

在最大城市仰光，僧侶、護士加入示威，有在政府醫院工作的護士稱「我們醫護人員在領導這次活動，促請所有政府員工加入（不合作運動）。」該名護士又指「我們目標是徹底廢除軍事政權，我們要為我們的命運而戰。」

General strike called today in Yangon #Myanmar. Large street protests converging downtown. Many onlookers cheering. pic.twitter.com/TB2X6z4LsA — Richard Horsey (@rshorsey) February 8, 2021

警方在首都內比都出動水炮驅散民眾，部分示威者受傷。

2月7日的示威，被指是2007年9月番紅花革命（Saffron Revolution）10萬人上街以來、最大規模的一次。