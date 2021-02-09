印度冰川斷裂引發洪災　增至26死　近200人失蹤

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印度喜馬拉雅山冰川斷裂引發洪災。《印度快報》報道，北阿肯德邦副省長庫馬爾（Ashok Kumar）2月8日表示，目前已經打撈出26具屍體，截至當地時間晚上8時，仍有171人失蹤。

今日俄羅斯報道稱，大多數失蹤者是山谷兩座發電廠的建築工人。當局還擔心當地公路和鐵路項目工人的安全。報道稱，大約35名工人被困塔普萬維什努加德（Tapovan Vishnugad）水電站施工現場一個2.5公里長的U形隧道。當洪水襲擊當地時，隧道里充滿岩石和泥土。有影片顯示，軍方等數十名救援人員試圖使用重型設備和鑽井設備打開隧道。

《印度快報》稱，印藏邊境警察（ITBP）和全國救災應急部隊（NDRF）等機構派員展開救援行動，拯救被困隧道的工人。到目前為止，部隊已經清理了塔普萬大隧道長達90米的碎片，還有大約100米的清理工作要做。

報道指，為了評估局勢，北阿肯德邦首席部長拉瓦特（Trivendra Rawat）訪問了傑莫利區，並說拯救生命是他們的首要任務。他接受媒體採訪時表示，預計9日傍晚將成功清理整個廢墟。

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