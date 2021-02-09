歐盟一度禁向北愛出口疫苗　英國施壓歐盟修改與北愛貿易條款

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-02-09 12:45

鑑於歐盟一度限制新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗出口至北愛爾蘭，英國政府2月8日擬向歐盟施壓，提議修改脱歐協議中有關北愛問題的相關貿易條款。

2020年12月30日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）簽署「脱歐」貿易協議。（AP）

據路透社2月9日報道，英國政府2月8日表示，鑑於歐盟此前公開限制新冠疫苗出口北愛爾蘭的舉措，唐寧街提議修改脱歐協議中有關北愛事務部分的條款。

當前版本的脱歐協議規定，英國脱歐以後，北愛爾蘭將繼續留在歐盟單一市場中，以避免北愛與歐盟成員國愛爾蘭之間出現硬邊界的不利情形。

布魯塞爾1月因自身新冠疫苗供給緊張而禁止向北愛出口疫苗，導致英歐之間發生外交對立。雖然歐盟隨即解除限制，但唐寧街試圖利用布魯塞爾方面的外交失誤，施壓後者修改脱歐協議中阻礙英國與北愛之間往來貿易的條款。

2月8日，負責脱歐協議具體實施事宜的英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）向英國議會特別委員會提交修改議案。議案中強烈譴責歐盟方面限制疫苗出口北愛的「自私行為」，並建議儘快修改協議中的有關條款，包括要求將食品從英國運輸到北愛的寬限期，從原定的幾個月延長至兩年。

高文浩說，「是時候重新審視我們與歐盟之間的政治互信了，脱歐協議中有關北愛問題的條款需要修改，以便真正能讓北愛民眾獲益。」