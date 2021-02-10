布林肯：特朗普對華強硬態度正確　拜登外交政策以人權民主為中心

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-10 09:12

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2月8日表示，美國前總統特朗普（Donald Trump）對中國採取更強硬的態度是正確的，並指明拜登（Joe Biden）政府外交政策會把人權和民主置於核心位置。

美國有線新聞網絡（CNN）2月8日報道，布林肯在接受CNN訪問時就特朗普對中國的強硬態度發表評論，稱特朗普的做法是全面錯誤的，但基本原則是正確的。

布林肯稱，「公平地說，我認為特朗普對中國採取更強硬的態度是正確的，那是正確的選擇。但這需要我們做什麼呢？我們必須以強勢地位和中國接觸。無論是兩國關係中的敵對方面、競爭方面，還是符合我們共同利益的合作方面，我們都必須以強勢地位來應對」。

布林肯解釋說，這意味着擁有強大的聯盟，「這是我們的優勢來源，而不是詆譭我們的聯盟。這意味着，就像我們之前說的，再次向世界展示（我們）參與其中。因為如果我們不這樣做，當我們撤退時，中國就會加入進來」。

特朗普在任職期間對中國採取了全面對抗的政策，包括發動美中貿易戰、發表南海聲明、推動美台關係發展、在新疆問題上制裁中國官員，並將新冠病毒（SARS-CoV-2）稱為「中國病毒」等。

布林肯對此表示，「我們要捍衛我們的價值觀，而不是放棄這些價值觀。這意味着當我們看到新疆維吾爾族的權利或香港民主制度被削弱時，確保我們採取軍事姿態遏制侵略，投資我們自己的人民，使他們能夠有效競爭」。

布林肯還指出，拜登已經非常明確地表示，將把人權和民主重新置於美國外交政策的中心位置，「無論是中國還是其他任何我們有深刻和嚴重關切的國家，這都將是首要和中心的事情」。