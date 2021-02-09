習近平與拜登通話的基本盤已定

撰文： 泉野 最後更新日期： 2021-02-09 15:00

自拜登入主白宮，各方都在等待中猜測：中美兩國最高領導人究竟何時通話？通話談什麼？談話又將啟動怎樣的新階段中美關係？

拜登最新接受哥倫比亞公司專訪時，主持人特別問到了「為何至今尚未與中國國家主席習近平通話」，拜登回答：「至今還沒有契機對話，而不是不對話。」

至於中美關係，拜登也講得很直接。他評價習近平「非常聰明」、「非常強硬」，「而且——我的意思不是批評而是事實——他骨子裏並無民主」。「我一直在說，我們（中美）之間沒必要發生衝突，但將會出現極為激烈的競爭……我不會像特朗普那樣做，我們將聚焦國際規則」。

拜登此言，至少包含了三層意思。首先，中美對話需要契機。簡單些講，就是由誰主動。在中方看來，自中美貿易戰以來兩國關係急轉直下，中方的立場是一貫的、連續的，一些破壞關係的事情都是美方挑起來的，所以要想冰釋前嫌，美方應該主動。

中國駐美大使崔天凱此前接受媒體採訪時，被問及「中國駐侯斯頓總領事館會恢復嗎？中國何時恢復美國駐成都領事館？」，崔彼時的回答體現了中方在對美問題上的基本立場——「解鈴還須繫鈴人，美方應該表現出誠意和善意。現在，拜登政府剛上任沒幾天，雙方還沒討論這個問題。至於中國何時恢復美國駐成都領事館，中美相互之間關閉總領館並不是我們要做的，也不是我們第一個做的。先做的人是不是應該先採取糾正的行動？」

中國之所以有這樣的底氣，按照習近平的說法，是因為「時與勢都在中國這一邊」。而拜登之所以還在等契機，既是因為「中美問題」在美國政壇的敏感性，也是因為拜登必須優先處理內政，更是因為拜登團隊的外交策略以「規則」和「盟友體系」為主，要先與各新舊盟友協調溝通。

習近平與拜登何時通話，成為各方關注的焦點。圖為2013年12月4日習近平與當時的美國副總統拜登在北京人民大會堂合影留念。（美聯社）

其次，中美之間愈發不會發生衝突，但將會出現「合縱vs連橫」一般的激烈競爭。這樣的競爭，不會是特朗普式的亂政，而是會回歸到國際規則。可同樣是國際規則，中美雙方卻各有表述。

一如拜登對習近平「聰明、強硬、不民主」的描述，在美方看來，中國之崛起也正對現有國際規則和秩序構成切實挑戰。結合拜登上任後首場外交政策演說中提到的「（中國是美國）最嚴峻的競爭對手」、「美中將正面交鋒」等，不難看出美國重拾大國理性，最核心的目的是通過外交重建自身世界領導的地位，重新團結盟友，在與中國正面交鋒才能佔據主導權，維護現在圍繞美國利益而建立的國際秩序。

而在中方看來，美國所謂國際規則和秩序，是為己方的利益服務的、帶有很強意識形態色彩和雙重標準的規則。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）首次通電話時即直言，世界各國應當維護的是以聯合國為核心的國際體系，而不是少數國家所謂「以規則為基礎」的國際秩序。

最後，中美即便基於現實利益考量實現了關係的某種和緩，但涉及價值觀和實際利益的衝突，只會愈發激烈。

也因為這樣，所以在一些關鍵問題上，比如香港、西藏、新疆、台灣等問題上，美國不僅不會和緩，只會繼續以自由和人權作為籌碼，對中國發起價值觀挑戰。而已經堅定了要走自己道路的中國，面對美國的價值觀輸出，也會繼續強調「中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路」。

基於以上三點，雖然目前習近平和拜登還沒有實現通話，但中美兩國未來關係的大局和基調已定。而這也正是我們一貫強調的，中美關係註定「一體兩面」，不可能太好，也不至於太壞。