澳洲將無視Google威脅　立法要求科企為轉載新聞付費

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-10 10:32

澳洲通訊部長弗莱彻（Paul Fletcher）2月9日表示，澳洲很快會通過要求科技企業，轉載新聞時需向媒體付費的法案。澳洲就轉載新聞付費立法的計劃引起Google及Facebook的不滿。

圖為2月3日，澳洲通訊技術和工藝局局長弗莱彻在國會出席會議。（Getty）

澳洲在2020年12月推出法案，規定Google及Facebook等的大型網絡平台，在轉載新聞時需向新聞機構付費。若科企與新聞機構無法就格價達成協議，將交由政府任命的仲裁員決定。

通訊技術和工藝局局長弗莱彻2月9日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目訪問時表示，有關法案不久後就會通過及推出。

在相關法案消息公開後，Google及Facebook表示強烈不滿。Google稱將考慮不再向澳洲提供搜索引擎服務；Facebook則表示將會禁止澳洲民眾於Facebook和Instagram上分享本地及國際新聞。

弗莱彻表示，Google於澳洲擁有壟斷市場地位，佔當地的市場佔有率達94.5%：「當你擁有如此高的市場支配力時，在與其他市場參與者交易時或許不會承受同等的商業壓力。」

弗萊徹強調政府不希望Google或Facebook退出澳洲市場，但期待科技企業能遵守法律，與當地新聞企業達成付費協議。