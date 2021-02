加拿大數份報紙頭版「開天窗」　要求政府逼Facebook及Google付費

撰文: 許懿安 何文翰 最後更新日期: 2021-02-07 00:07

加拿大新聞媒體協會與國內一些大型報章聯手,刻意讓2月4日的頭版「空白一片」,抗議Google與Facebook等科技企業攫取絕大部分的廣告收益。它們以此向加拿大政府施壓,要求渥太華逼使科企就其所發布、由媒體生產新聞內容付費。

包括《多倫多星報》、《多倫多太陽報》及《國家郵報》等,它們的頭版2月4日差不多全是空白,下方印了一句:「想像一下新聞不存在會是怎樣。」(Imagine if the news wasn’t there.)

加拿大新聞媒體協會(News Media Canada)2020年9月發布的一份報告稱,Facebook及Google形成「雙頭壟斷」,將60%至90%網上數碼廣告市場控制在手,「讓它們有市場能力去對新聞出版商施行不公平及反競爭的條款。」

圖為2020年10月23日Facebook行政總裁朱克伯格在華盛頓國會山莊出席眾議院金融機構委員會的聽證會。(AP)

擬今年提呈新法

報告稱加拿大應跟隨澳洲政府的步伐,通過法案以逼使Google及Facebook為新聞媒體生產的內容付費。

加拿大新聞媒體協會估計,業界可通過集體談判,或可每年拿回6.2億美元的收入。此外政府逼使Google及Facebook這麼做,亦有助保住700個傳媒職位。報告補充稱,估計加拿大有約3100名在印刷媒體工作的記者。

加拿大文化遺產部長吉爾博(Steven Guilbeault)在一份向nowtoronto.com發出的聲明稱,政府計劃2021年提呈新法。

↓加拿大大型媒體在頭版「留白」

部長:新聞不是免費

吉爾博4日稱「新聞不是免費的,而且從來都不是」(News is not free and has never been.)。

他說:「我們立場明確:出版商須就其出品獲得充分的報酬。我們會支持他們,因他們提供必要訊息,造福我們的民主、社區的健康和福祉。」(Our position is clear: publishers must be adequately compensated for their work and we will support them as they deliver essential information for the benefit of our democracy and the health and well-being of our communities.)

吉爾博補充說,加拿大計劃應對市場不平衡的情況,包括新聞媒體機構之間,以及誰人從它們的作品獲利方面。

吉爾博稱政府正就一個「加拿大製造」方案,研究可供採用的選項,最終為加拿大新聞出版商及數碼平台設立一個全面,一致和公平的數碼框架。