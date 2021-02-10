太平洋島國論壇陷分裂危機　澳媒：或讓中國發現加強影響力機會

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-10 14:44

太平洋島國論壇是太平洋最具影響力的區域組織，在近三分之一的成員國集體退出後，該論壇陷入危機。澳洲本來長期掌握對該論壇及其議程的重要影響力，但澳洲媒體認為，因此次「退群」風波，有可能讓中國發現加強區域影響力的機會。

《澳洲人報》（The Australian）分析，太平洋島國論壇失去這些國家，將限制澳洲就經濟、安全與環境問題與整個地區合作的能力，或讓中國發現加強區域影響力機會。

《衛報》2月9日報道，繼帕勞（Palau，又譯帛琉）之後，同屬密克羅尼西亞島群的瑙魯、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、基里巴斯當天發表聲明，宣布退出太平洋島國論壇。

英媒報道太平洋島國論壇陷群退危機。圖為2015年5月23日，在日本福島舉行的由南太平洋島國領導人蔘加的「日本和太平洋島國論壇首腦會議」舉行。時任日本首相安倍晉三和與會領導人拍攝全家福。（AP）

報道指，在太平洋地區面臨嚴峻的泛區域挑戰之際，這次大規模背棄對論壇來說是一次重大危機，這些挑戰包括從新冠肺炎（COVID-19）疫情旅行禁令和封鎖造成的經濟破壞中恢復過來，以及氣候變化帶來的生存威脅。論壇不僅失去了17個成員國中的5個，還失去了代表北太平洋的密克羅尼西亞國家這一整個區域次集團。