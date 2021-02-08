美媒：中國將允許部分澳洲煤炭船卸貨　但非放寬禁令

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-08 15:29

美國傳媒2月8日引述知情人士透露，中國將允許部分滯留的澳洲煤炭貨輪卸貨，但這並不意味着中國將放寬對澳洲煤炭的禁令，中國此舉意在向包括印度在內的國家表示善意。

圖為2021年2月1日，澳洲總理莫里森發表講話談及中澳關係。（Reuters）

據美國彭博社2月8日報道，一位知情人士透露，中國將允許部分滯留的澳洲煤炭貨輪卸貨，但尚不清楚這些貨物是否能通過中國海關檢查。

這位不願透露姓名的人士說，這一舉措並不意味着中國將放寬對澳洲煤炭進口的禁令。

這位知情人士說，一些裝載澳洲煤炭的貨輪可能會被允許更換船員，此舉可能被視為一種人道主義姿態，意在向包括印度在內的國家表示善意，因為印度等國有船員被困在船上。

截至發稿時，中國海關部門還沒有回應上述消息。

根據彭博社的統計，約有61艘散裝貨船正在等待將澳洲的煤炭卸載到中國港口以外的地區。

數月來，一些船隻和船員處於進退兩難的狀態，他們被困於中方不讓他們卸貨，以及買家不讓他們離開之間。

報道指出，儘管中國政府從未公開承認對澳洲煤炭實施進口禁令，但2020年10月中旬，中國的發電站和鋼鐵廠就被口頭吿知停止使用澳洲煤炭。中國政府還命令交易商從2020年11月6日起，停止購買包括煤炭在內的澳洲大量大宗商品。