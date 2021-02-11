特朗普致電州務卿要求推翻選舉結果　佐治亞州展開刑事調查

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-11 02:26

美媒2月10日報道，美國佐治亞州（Georgia）富爾頓縣（Fulton County）的檢察官已就前總統特朗普（Donald Trump）在任時企圖推翻佐治亞州2020年總統選舉結果的行為，展開刑事調查。

《紐約時報》指，調查內容包括特朗普被指於1月2日曾致電佐治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）並向他施壓，稱共和黨贏得該州份，並要求對方找出11,780票，令自己足以推翻選舉結果。

特朗普：圖為2020年9月25日，時任美國總統特朗普在維珍尼亞州出席競選集會。（Getty）

富爾頓縣民主黨籍檢察官威利（Fani Willis）10日致函佐治亞州州政府的許多官員，包括拉芬斯珀格，要求他們保存與調查有關的文件。報道引述一名知情的官員指，信中沒有提及特朗普的名字，但與特朗普干涉佐治亞州選舉有關。

佐治亞州的一些共和黨籍官員，包括州長肯普（Brian Kemp）、副州長鄧肯（Geoff Duncan）及司法部長卡爾（Chris Carr）也收到該封信。

特朗普的高級顧問米勒（Jason Miller）批評威利的行動，指目前對特朗普的彈劾聆訊仍在進行，對方在這個時候公布有關消息絕非巧合，認為這是民主黨企圖向特朗普進行獵巫行動，從而爭取政治本錢。