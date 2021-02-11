彈劾聆訊第二天　控方指特朗普是衝擊國會事件的首要煽動者

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-11 05:13

美國卸任總統特朗普（Donald Trump）的彈劾聆訊在2月10日進入第二天，擔任控方的民主黨代表繼續抨擊特朗普在1月6日國會遭受衝擊的角色，領導眾議院彈劾代理人、民主黨籍的馬里蘭州（Maryland）眾議員拉斯金（Jamie Raskin）直言，特朗普是1月6日衝擊國會事件的首要煽動者。

美國CNBC頻道指，拉斯金稱暴民是被特朗普派遣及邀請到國會。他稱有報道提及，特朗普在電視上觀看事發情況時，表現得熱衷及高興，就像看真人騷節目一樣陶醉，沒有做任何事去幫助議員。

拉斯金又播放特朗普在事發時公布的影片，特朗普在當中重申，他在2020年總統選舉中取得壓倒性勝利。拉斯金說：「他仍在宣揚當初激怒及煽動暴民的大謊言。」

另一名彈劾代理人、加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）則列出事件的來龍去脈，指特朗普12月19日在Twitter呼籲支持者1月6日到華盛頓舉行盛大集會，形容屆時會場面激動。斯沃韋爾認為，1月6日是特朗普阻止和平移交權力的最後機會，形容對方的帖文不是單一的活動邀請，而是他多個月以來一直重複選舉不公的言論，令支持者相信，形成一批會不惜一切阻止認證選舉結果的狂徙。

彈劾特朗普：圖為2月10日，美國眾議院彈劾代理人、民主黨籍的馬里蘭州眾議員拉斯金在參議院針對前總統特朗普的彈劾聆訊上發言。（AP）

而在聆訊的休息時段，多名共和黨人都向美聯社表示不會將特朗普定罪，密蘇里州（Missouri）參議員霍利（Josh Hawley）形容控方的理據是預料之內，而且對方亦只談到早已公開的資料。奧克拉荷馬州（Oklahoma）參議員英霍夫（Jim Inhofe）則表示，民主黨組成一個非常好的彈劾代理人團隊，但不認為控辯雙方的言論會改變自己的立場。