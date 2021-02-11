新冠肺炎｜美國CDC研究：雙口罩更有效防止感染

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-11 11:01

美國疾病控制和預防中心（CDC）2月10日發表報告，指同時配戴外科口罩及布口罩，雙管齊下可阻隔超過90%的空氣微粒，能有效降低感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）機會。

圖為2020年5月，中國寄往荷蘭的一批口罩。（Getty）

這是美國CDC首次就雙口罩進行實驗，實驗對比沒有戴口罩，只戴一般的外科口罩或布口罩，與及同時戴上外科口罩及布口罩的結果。研究發現雙口罩能夠阻隔超過90%的空氣微粒，若兩人對話時均戴上雙口罩，更可阻隔超過95%微粒，有效降低感染新冠肺炎機會。

美國在最初建議配戴口罩時，因口罩數量不足，轉為建議民眾使用自製的布口罩，因為戴上布口罩比什麼都沒有戴要好。目前美國部分人仍以布口罩代替一般外科口罩。

國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在報告出爐前一周，亦曾就配戴雙口罩發表意見，他表示自己也經常戴雙口罩，看不到戴雙口罩會是什麼壞事。

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CDC更新口罩配戴的指引，指出在布口罩上再戴一個外科手術口罩，可更貼合臉型，提供額外保護，縮小可能讓病毒顆粒溜進去的邊緣縫隙。

不過實驗未有考慮配戴的口罩種類，例如外科口罩與N95口罩的比較，或雙外科口罩、雙布罩的效果。