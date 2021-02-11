好人好事｜10歲女孩遭綁架後獲救　全靠機智清潔工一眼認出疑犯車

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-11 21:56

美國一名10歲小女孩2月7日遭綁架後失蹤，幸好兩名機智清潔工2月8日上班時，一眼認出曾在警方廣播訊息上出現的可疑車輛，小女孩正在車內。清潔工既打電話報警，又用垃圾車擋路，以防可疑車輛駛走，最後警方趕到時，成功救出女童。

涉事女童為拉薩爾（Jalisa Lasalle），她2月7日下午失蹤，警方後來發現她最後一次行蹤是登上一架私家車，於是在廣播的警報訊息公開車輛照片、車牌號碼以及33歲嫌疑人Michael Sereal的照片，希望各界幫手尋人。

女童失蹤後，警方公開嫌疑人與可疑車輛的照片（New Iberia Police）

至2月8日，兩位清潔工梅里克（Dion Merrick）與安托萬（Brandon Antoine）在街道工作時，先發現有一輛車在田野中，他們都對此感到奇怪，隨後梅里克認出該車與他們當天早上看到警報訊息內的車輛型號一樣，梅里克稱「我當時說，看，那架車看來似是警報訊息內的銀色日產（Nissan）車。」

兩位清潔工又嘗試利用垃圾車擋路，以防該車輛駛走，後來警方趕到，成功拘捕嫌疑人及救出女童拉薩爾。嫌疑人Michael Sereal過去曾有性犯罪紀錄，在2016年被定罪。

拉薩爾目前安全，並已經與家人團聚。

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梅里克在Facebook講述事件時稱「感謝上帝讓我看到了」，他又稱自己也有一名女兒，形容自己是做了應做的事。

大批網民盛讚兩名清潔工，也有一名網民留言道「感謝你救了那名小女孩，我的女兒失蹤22年了，我們需要更多像你的人。」

↓梅里克在Facebook講述事件↓

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