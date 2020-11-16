【UFO】英媒：英國歌手Robbie Williams曾被外星人綁架

英媒11月14日報道，一名男子稱他曾在1999年時與英國歌手Robbie Williams一起被外星人綁架。這位一向對外星生物有興趣的歌星，並沒有否認報道，只表示：「沒有意見。」

57歲的凱利特（Russ Kellett）向《每日星報》（Daily Star）說，他在1999年於英國布拉德福德（Bradford）的市郊被綁架。當時他正駕駛電單車，並經過一條隧道。惟下一刻，他突然發現自己坐在一張椅子上，一些物質被灌進他的喉嚨，他的頸部後方亦接受了注射。他當時感覺恐懼。

凱利特表示，他後來被帶到另一個房間，得到一套制服及一些武器。他被要求排隊，他當時只顧着想：「我究竟到了甚麼地方？」他環顧四周後，發現有人在他後面。他問對方：「我是否在某處見過你？」對方回應道：「我不知道。」

凱利特後來沒有再見過那個人，但他肯定，對方就是Robbie Williams。凱利特補充：「我們當時是士兵，正在戰鬥。綁架我們的生物有逾3米高，牠們禿頭、身穿制服。牠們不是人類。」最終，凱利特又回到他的電單車上。

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《每日星報》14日的報道提及，Robbie Williams曾表示，一個外星人曾到他位於美國亞利桑那州（Arizona）的錄音室探望他。俄衛網15日報道，Robbie Williams於2018年曾聲稱自己見過「UFO」（不明飛行物體），指UFO近到他可以用網球擊中它。