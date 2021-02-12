美國彈劾代理人：特朗普煽動衝擊國會　令中國藉機批評香港示威者

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-12 06:54

美國參議院對前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾聆訊於2月11日踏入第3日。彈劾代理人、德克薩斯州（Texas）眾議員卡斯特羅 （Joaquin Castro）當日稱，特朗普煽動支持者衝擊國會，令中國有機會指出「香港暴徒在美國支持下洗劫立法會」。

卡斯特羅又表示，中方用衝擊美國國會一事來與香港的情況比較是不公平的，因為香港示威者的行為是為了民主。

彈劾特朗普：圖為2月11日，美國彈劾代理人、德克薩斯州眾議員卡斯特羅在國會對前總統特朗普的彈劾聆訊中發言。（AP）

美聯社11日指，另一名彈劾代理人、科羅拉多州（Colorado）眾議員德傑特（Diana DeGette）稱，闖入美國國會的人真的相信整個行動是由特朗普下令，是他叫他們到國會。當中有人曾在社交媒體發布影片，談及他們是為了特朗普而行動。

控方結束連續兩天的陳詞後，特朗普的律師會在12日一連兩天有合共16小時作辯護，預計參議院最快在13日表決是否將特朗普定罪。

總統拜登（Joe Biden）11日表示，自己沒有收看整個彈劾聆訊，但有看過傳媒報道。他認為，彈劾代理人在10日公開部分從未曝光的衝擊國會片段，顯示特朗普的支持者與時任副總統彭斯（Mike Pence）及參謀議事廳只有極短距離後，或者有部分議員可能改變想法。