緬甸示威持續至少3傷　聯合國特別報告員：安理會應考慮制裁緬甸

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-12 19:38

緬甸軍方2月1日發動政變後，連續多天爆發民眾示威，路透社2月12日報道，該國當天再有數以十萬計群眾上街，抗議軍政府政變，在東南部城市毛淡棉（Mawlamyine），警方發射橡膠子彈驅散民眾，結果3人中彈受傷。 聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）稱，聯合國安理會應考慮制裁緬甸。

緬甸紅十字會表示，2月12日在東南部城市毛淡棉，有3人因警方發射橡膠子彈而受傷，其中一名女人的子宮位置中彈、一名男子下巴遭橡膠子彈打中，以及另一名男子手臂中彈。

政變以來350人被捕

聯合國人權事務副高級專員納西弗（Nada Al-Nashif）表示，自2月政變以來，緬甸共有350人被捕，包括官員、社運人士、僧侶等。

↓2月12日在仰光的民眾示威情況↓

聯合國特別報告員：應考慮制裁

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯稱，聯合國安理會應考慮制裁緬甸、禁運武器及設旅遊禁令等。他又指，聯合國會員國也應該實施制裁與武器禁運，避免給予緬甸軍政府任何援助。

安德魯斯稱，愈來愈多報道及影像證據顯示，緬甸軍警使用實彈對付示威者，他指「這些暴力違反國際法」。

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