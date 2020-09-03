彭博社：軟銀有意收購TikTok印度業務

印度政府封殺中國字節跳動旗下手機應用程式抖音海外版TikTok。彭博社9月3日引述知情人士報道，日本軟銀集團（Softbank）有意合組財團收購TikTok印度業務，正在尋找合適的本地夥伴。

知情人士透露，持有字節跳動股份的軟銀於過去一個月曾接觸印度信實吉奧公司（Reliance Jio Infocomm Ltd.）和印度電信公司（Bharti Airtel Ltd.），商討收購事宜。雖然最終未有成事，但軟銀仍然探索其他選項。

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軟銀只持有字節跳動小部份股份，但面對TikTok被封殺扮演談判的主動角色。知情人士表示，軟銀拉攏沃爾瑪（Walmart）聯同Google母公司Alphabet於美國參與收購，但因為華府堅持由美國科技公司主導投資，財團未能順利組成。Google沒有興趣繼續參與，沃爾瑪則和微軟（Microsoft）聯手，未知軟銀目前的情況。

其中一名知情人士指出，經常為軟銀擔當顧問的Centricus Asset Management Ltd.和顫音（Triller Inc.）聯手競購TikTok的美國和其他國家業務，出價200億美元。