彈劾特朗普｜特朗普兩度「甩難」　批評聆訊是史上最大獵巫行動

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-14 05:37

美國參議院2月13日就前總統特朗普（Donald Trump）煽動叛亂罪作出裁決，結果一如外界預期，以57對43票，未能取得所需的三分二票數將特朗普定罪，但仍有有7名共和黨人倒戈。成功避過兩度彈劾的特朗普其後發表聲明，批評整個彈劾是當地史上最大的獵巫行動。

特朗普在獲判無罪後不久發表聲明，感謝所有參、眾兩院議員，指他們自豪地捍衛大家崇尚的憲法和神聖的法律原則，但批評彈劾聆訊是美國史上最大規模的獵巫行動另一階段。

他表示，自己具歷史勻、愛國和美好的讓美國再次偉大（Make America Great Again）的運動只是剛剛開始，稱他會在未來數月會有更多消息分享，期待再次為所有人實現美國偉大的目標。

美國前總統特朗普的彈劾聆訊在2月13日結束，雖然有7名共和黨人倒戈，但仍沒法取得足以定罪的三分二參議員支持，令他兩度成功避過罪名成立的判決。（Reuters）

而在表決時，有7名共和黨人選擇投下將特朗普定罪的一票，當中包括卡西迪（Bill Cassidy）、羅姆尼（Mitt Romney）及圖米（Pat Toomey）等。另外同日較早時已經表明投無罪票的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在表決後發言，批評特朗普在國會衝擊事件須負事實及道德上的責任。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）則批評，投下無罪票的43名共和黨人在特朗普和國家之間選擇前者，稱美國人不應忘記1月6日所發生的情況。