美媒稱中國拒絕提供疫情原始數據　2名世衛專家發文澄清

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-02-14 12:39

美國《紐約時報》近日刊文援引多位世界衛生組織（WHO）專家的話稱，在世界衛生組織新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源研究聯合專家組的調查過程中，中國方面的某些行為嚴重阻礙了調查進程。隨後，《紐約時報》援引的專家2月13日陸續發文闢謠，稱自己的觀點被扭曲，指責該報的行為「無恥」。

This was NOT my experience on @WHO mission. As lead of animal/environment working group I found trust & openness w/ my China counterparts. We DID get access to critical new data throughout. We DID increase our understanding of likely spillover pathways. https://t.co/gwGnm9pnGj — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 13, 2021

世界衛生組織病原體顧問、美國非牟利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達薩克（Peter Daszak）在Twitter上表示：「這不是我在世界衛生組織的任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感到中國同行們坦率並值得信任。我們（在調查中）得到了重要的新數據，我們也了解了更多關於病毒傳播途徑的訊息。」

世界衛生組織麻疹、風疹、流感和小兒麻痺症參考實驗室負責人、公共衛生專家菲舍爾（Thea K Fischer）也在Twitter上發帖表示《紐約時報》的報道嚴重扭曲了她所說的話：「這也不是我在流行病學團隊得到的經驗。中國方面和國際流行病學團隊建立了良好的關係，（我們）進行的熱烈討論也反應了（中國方面的）高度參與。我們說的話被嚴重扭曲，這為重要的科學工作帶來了陰影。」

在得到菲舍爾的回應後，達薩克再次發文表示美媒的行為令人「失望」且「無恥」。他表示：「在和記者們解釋了我們在中國長達一個月的調查得到的重要結果後，我們的同事所說的話卻在工作還沒開始前就被媒體斷章取義地用來編自己的報道，這真的令人失望。《紐約時報》太無恥！」

《紐約時報》2月12日報道稱，世界衛生組織專家逐步透露，中國方面拒絕向專家組提供武漢早期病人和疫情數據。