歐洲央行前行長德拉吉宣誓就任意大利總理

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-14 10:07

歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）在2月13日宣誓就任意大利總理，以接替因執政聯盟退出而辭職的前總理孔特（Giuseppe Conte）。

圖為2月13日，意大利前總理孔特（左，Giuseppe Conte）把召喚內閣的鈴鐺，交給歐洲央行前行長德拉吉（右，Mario Draghi），示意總理交接。（Reuters）

德拉吉同日公布23名內閣成員名單，多個政黨成員獲分配政府部門首長職位，其中包括技術官僚。上屆政府的外長、內政部長、國防部長及衞生部長獲留任。

按照程序，國會將在下周對新政府進行信任投票。德拉吉首要工作是要處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，並構思如何重振經濟復甦發展。

中國國務院總理李克強13日致電德拉吉，祝賀他就任意大利總理。李克強在賀電中表示，意大利是中國在歐盟的重要合作夥伴，願與德拉吉總理一道，提升中意全面戰略夥伴關係。

意大利近日出現政治動盪，前總理倫齊（Matteo Renzi）領導的中間派政黨在1月退出執政聯盟，令執政聯盟在參議院失去多數席位。孔特雖通過信任投票但最終辭職，總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）與各政黨領袖磋商後，決定讓德拉吉接替職位，組建新內閣。