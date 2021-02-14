Clubhouse核心技術惹疑慮　稱將加強保安

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-14 18:07

近期掀起網上熱潮的語音社交平台Clubhouse的保安引起外界關注。史丹福互聯網觀察站（Stanford Internet Observatory）研究小組2月12日發布報告稱，Clubhouse的後端基建由中國公司聲網（Agora）提供，用戶數據有傳送到中國政府的可能。Clubhouse在2月13日回應稱已堵塞漏洞。

公司13日稱會檢視其政策，以及在未來72小時內推出額外的加密措施，防止Clubhouse用家將數據傳送到中國的伺服器。

Clubhouse稱公司雖選擇不在中國推出這款應用程式，但有些人另有辦法下載它，這意味一些對話可能經中國的伺服器傳送。公司發聲明稱，在史丹福互聯網觀察站的研究員協助下，「發現我們能在一些地方加強數據保護。」

史丹福互聯網觀察站此前在報告中指出，Clubhouse的後端基建（back-end infrastructure）是由聲網提供。研究員稱聲網可能取得用戶原始音頻，中國政府有可能取得它們。

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研究人員亦觀察到，聊天室的元數據被傳達到相信是設於中國的伺服器，以及音頻被傳送到由中國實體管理的伺服器。不過報告補充說，如音頻是在儲存在美國的話，相信中國政府應該不能取得那些數據。

聲網發言人稱對其與Clubhouse的任何關係沒有評論，但稱公司沒取得或儲存個人數據，以及公司「在中國以外用家、包括美國用家產生的聲音及影像流量」之中沒有路徑方向。

聲網的總部在上海，在美國矽谷也有辦公室。

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