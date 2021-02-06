Clubhouse爆紅馬斯克也是用家　聲音導航＋憑柬入場話題十足

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-06 19:31

只要你用iPhone打開App Store，就會發現香港地區免費App排行榜的第一位已經由最新興起的社交媒體Clubhouse佔據。這個以語音為主要溝通媒介的應用程式，究竟為什麼迅速成為所有人談論的話題？

「聲音導航版」社交媒體

如果說Twitter是主打文字的社媒，Instagram主打相片，YouTube主打影片，那麼Clubhouse就是填補了「聲音」的缺口。Clubhouse有點像烽煙電台節目，也有點像電話會議。用戶可以聽其他人就不同話題展開的對話、訪問和討論，就如收聽「播客」，只不過是直播。

Clubhouse其中一個最大的特點就是要「憑柬入場」。雖然所有人都可以下載應用程式，但只有獲邀請的人才可以開設帳戶。情況就如現實的鄉村俱樂部或遊艇會，要經現有會員邀請加入，活生生將精英主義搬到虛擬世界。

用戶可以就不同議題「開房」，任何人都可以加入。聽眾可以「舉手」要求發言，但主持有權選擇決定將發言權交給何人。當對話結束時，房間就會關閉。跟Twitch不同的是，平台不會保留直播的語音對話，意味除非有參加者錄音，所有人都不可以「翻聽」。

圖為2020年1月19日，特斯拉行政總裁馬斯克於美國佛羅里達州出席記者會時查看手機。（路透社）

請柬難求極度珍貴 開價數百元

這個面世不足一年的平台最初於矽谷興起。直到近日特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）和羅賓俠（Robinhood）行政總裁特內夫（Vladimir Tenev）兩個話題人物透過Clubhouse對話，熱潮因此極速擴散。根據「感應塔」數據分析公司（Sensor Tower）數據顯示，截至2月2日，應用程式於全球錄得約360萬次下載，其中110萬次是來自過去六日內。

Clubhouse隨意的氣氛讓人有不一樣的互動體驗，就如將現實世界互動的即興帶到網絡。有人形容，登入Clubhouse就好像於咖啡廳遇到熟人閒聊一樣。也有人指，「似是走進一個派對，你知道那些人都準備好互相交往」。這種互動不像打電話般尷尬，「你不會於Clubhouse被迫全時間參與對話。你可以單純聽別人說有趣的話題，想的時候就加入」。而且「房間」種類眾多，總會有一個合心意。

能夠加入Clubhouse的人仍然佔少數。截至2020年12月，Clubhouse只有60萬名用戶，遠不及Facebook的27億。應用程式目前只有蘋果（Apple）iOS版本，意味Android用戶暫時未能加入。加上每位用戶只可以邀請兩人加入，「請柬」因此變得極度珍貴。淘寶等平台都紛紛有人出售邀請碼，開價150至400人民幣不等。Clubhouse這種「人造短缺」正正是平台的賣點。平台初期用戶都是矽谷精英或名人，不少人將獲邀加入視為社會地位象徵，而「患有」錯失恐懼症（fear of missing out）的我們都不願錯過創業家和網紅的「金石良言」。

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對話不留痕難監管 私隱成隱憂

公司的估值從大半年前的1億美元增至1月的10億美元，前途無可限量，但也不是絕無隱憂。跟其他社交媒體一樣，平台面臨監管言論的難題。Clubhouse的「房間」被形容是特定性別或種裔人士的「安全空間」，所有人都可以加入，而且主持有權將製造麻煩的人踢走和報告問題。但《紐約時報》報道，Clubhouse對厭女、反猶太和種族歧視等言論無動於衷。《名利場》雜誌甚至直指平台是「有權勢的人用來與厭女症和種族歧視者調情的安全地方。」由於平台只會於直播期間暫時錄音，事後不會保留，如果有人想就仇恨言論追究責任，就難以成事。

至於另一個問題就是私隱安全。有傳公司是使用中國科技公司聲網（Agora Inc）的技術，有網民因此憂慮內容將「送中」。但撇除這點不說，平台本身就被指可能違反歐盟《一般數據保護條例》。應用程式要求容許存取用戶的聯絡人資料，但不保證數據保密。德國數碼自由網誌Netzpolitik創辦人（Marcus Beckedahl）指出，完全不清楚用戶數據例如聯絡人清單的用途，也不知道資料會否出售給第三方，「含糊的條款和細則容許這樣做」。