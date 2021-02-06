Clubhouse旋風捲全球　波多野結衣「開房」迅速逼爆

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-06 15:03

有「暗黑林志玲」之稱的知名日本AV女優波多野結衣，宣告最近迷上當紅的網路社群軟體Clubhouse，並公開自己的帳號。

事實上，Clubhouse近期爆紅，不但特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）愛用，就連明日花綺羅、白石茉莉奈等日本AV女優也註冊，但沒想到波多野結衣的人氣太高，一開「房間」就瞬間擠爆，立刻集滿上限5千人。

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其實，Clubhouse「一種創新以語音形式為主的社群產品」，必須要有使用者「房間」的「邀請碼」才能進入，成功加入的使用者，還能夠最多邀請2人加入，注重私密卻又公開的社群互動，一上市就立刻在全球風行，讓眾多政商名流、專家學者及藝人加入。

波多野結衣開房間之後，便有成功入內的粉絲發現知名AV女優大槻響、明日花綺羅、白石茉莉奈、白木優子也在房間內聊天，讓搶不到位置的粉絲直呼苦惱。

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