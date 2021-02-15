新冠肺炎｜日本2月17日起開始疫苗接種計劃　醫療人員優先

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-15 17:32

日本放送協會（NHK）報道，首相菅義偉有意在2月17日起，開始新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的接種計劃。有關提案已獲在野黨同意，部分地區亦開始為接種做準備。

圖為1月27日，日本醫護人員為處理需要極低溫儲存的輝瑞新冠疫苗做訓練準備。（Reuters）

日本原生勞動省在2月14日，特例批准由輝瑞公司（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的新冠疫苗使用。首相菅義偉在15日的國會眾議院會議上，表示有意在17日起，開始接種計劃。

菅義偉表示，會先讓醫療人員接種開始。有關接種計劃會按階段進行，並會設立更多的接種中心，方便長者及其他國民接種。

根據日本政府目前的計劃，疫苗會首先讓醫療人員接種，預定4月以後，再針對約3600萬的高齡者施打，最後再讓其他成年人分批接種。

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日本《讀賣新聞》報導，輝瑞疫苗商品名為Comirnaty，因為未滿16歲者的臨床實驗資料較少，因此目前只會讓16歲以上人士施打。

厚生勞動省在15日設立免費熱線，供市民查詢接種事宜。個別地區如神奈川海老名市，亦特別設立電話中心，專門服務該區市民，解答有關接種疫苗的問題。