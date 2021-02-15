加拿大聯手57國發宣言指責「任意拘留」行為

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-15 19:35

加拿大2月15日宣布一個合計58國參加的倡議，發宣言指責「以拘捕外國公民作為外交手段」的行為。加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）稱是首次有這樣的行動。其他簽署宣言的包括歐盟，還有美國、日本、英國、澳洲等國。

加爾諾稱以這個沒有法律約束力的宣言，指責「任意拘留」這種不能接受的行為。

宣言內容沒針對任何國家。加爾諾稱這是為了對那些拘留外國公民的國家，以及想去這麼做的國家施壓。

他稱：「將人們從其家人身邊帶走，以及利用他們作為談判籌碼是不合法以及不道德。」

英國路透社2月15日引述一位匿名的加拿大官員在電話中表示，這倡議緣於對在中國、伊朗、俄羅斯及朝鮮被拘外國人的關切。這位官員稱，發布宣言有助對北京政府施壓。

圖為1月29日中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟離開加拿大溫哥華居所，前往卑討省最高法院。（AP）

渥太華指北京報復

中國官媒《環球時報》在宣言未正式發布前引述不具名的專家稱，這個倡議是「旨在挑釁中國的侵略性和惡意攻擊」。

加拿大在過去2年多以來，不時指控中國進行「任意拘留」。兩國關係變差，緣於加拿大應美國司法部要求，在2018年12月在溫哥華機場拘捕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟。之後加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）2019年5月16日被證實已遭當局依法拘捕。2020年6月19日兩人被正式起訴，控以包括「為境外刺探國家秘密」在內的罪名。

加拿大稱中國此舉為報復孟晚舟被捕人事，以及進行「人質外交」。北京稱兩人是依法被捕及起訴，孟晚舟與加拿大兩公民被捕案沒有連繫。