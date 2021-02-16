新冠肺炎｜馬克龍：抗疫要全球協力　需與中俄合作

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-16 20:01

歐盟國家的新冠肺炎（COVID-19）疫苗計劃接種速度被指過慢後，歐盟有意使用中國和俄羅斯的疫苗。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月14日接受訪問時表示，抗疫需要全球協力，他又認為需要與中國、俄羅斯在疫苗領域上合作。

法國《星期日報》（Le Journal du Dimanche）2月14日刊出對馬克龍的採訪，馬克龍呼籲全球努力合作抗疫，與時間賽跑。

他又表示，有需要與中俄在疫苗上合作，他稱「一旦它們（中俄新冠疫苗）獲得世界衛生組織（WHO）的必要認證，我們必需與中國和俄羅斯合作，以使他們的科學家研發的疫苗能夠納入到對抗疫情的巨大多邊努力中。」

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馬克龍還表示，全球有必要共同努力遏制已被證明能迅速變異、產生新危險毒株的新冠病毒的傳播。他認為，這使得抗疫的鬥爭成為「一場世界大戰」。

馬克龍還讚揚美國總統拜登（Joe Biden）扭轉前總統特朗普（Donald Trump）退出世界衛生組織的決定、延長對世衛組織項目的捐款。馬克龍還敦促國際社會加大努力，向貧窮國家提供新冠疫苗。

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