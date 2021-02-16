緬甸政變｜緬甸的宗教力量　佛教僧侶尚未加入示威行列

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-16 16:02

緬甸政變發生以來，多個地方連續爆發示威。示威的民眾以學生及年輕人為首，反對軍政府與要求釋放昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。但在緬甸還有一股龐大的群體尚未加入其中，就是佛教僧侶。

圖為2月15日，緬甸仰光的反軍政府示威。目前的示威主要以年輕人為主。（Reuters）

緬甸是一個多元種族的國家，政府正式承認的種族高達135個，但在宗教方面有九成人口皆為佛教徒。城市各處可見的寺廟與僧侶，是緬甸佛教力量的代表。

但佛教在緬甸不僅只是宗教，他們亦代表着緬甸的民族主義力量。在英國殖民統治時代，政府為推進世俗教育，壓仰佛教並把基督教、印度教及穆斯林帶入緬甸，並為促進農業及經濟發展，讓印度的穆斯林人口不斷增加。加上當時印度商人控制着緬甸一些經濟領域，種種因素促成緬甸人對印度人的不滿，特別是穆斯林被視為對當地生活的威脅。

2007年袈裟革命

1988年軍方正式掌權，在軍事統治期間，佛教同樣備受打壓。在2007年，有超過8萬名的僧侶加入反政府示威行列，被稱為「袈裟革命」或「番紅花革命」。僧侶站在示威群眾的前線，要求軍政府撤回取消燃油補貼，釋放昂山素姬。儘管當年的示威被軍方成功鎮壓，但一般認為這次的僧侶示威促成了軍方妥協，為2011年民主化時代奠定基礎。

圖為2007年緬甸的大規模反軍政府示威，大量僧侶加入示威行例，因僧侶均穿上紅色袈裟，又稱為番紅花革命。（Reuters）

佛教的力量在近年被再度提起，原因正是英國殖民時代長久遺留下來的問題，緬甸的穆斯林成為被針對的對象。在民主化時代政府取消了對僧侶言論自由的限制，他們對反穆斯林的言論日漸高漲，民族主義的言論受到佛教徒廣泛的歡迎，漸漸成為一股龐大的力量。

而昂山素姬與軍方共同領導的政府無視，甚至促進了針對穆斯林的言論發展，最終促成了2016年羅興亞人危機。

鞏發黨望吸引僧侶支持

在2020年的大選，軍方為重奪議會議席，與昂山素姬的全國民主聯盟展開對抗。儘管軍方支持的聯邦鞏固與發展黨與佛教無直接關係，但該黨在競選活動中的言論無疑吸引了他們。鞏發黨把自己塑造成「保護宗教」的形象，把全民盟描繪為破壞宗教的政黨。

軍方希望藉着鼓吹民族主義，吸引僧侶的支持，然而2020年大選中鞏發黨慘敗收場。

在政變發生後，人們偶爾可見僧侶加入反對軍政府的示威，但他們人數不多，僧侶尚未正式加入示威的團體中。外界正關注他們會否再次組成如同袈裟革命的力量，對軍政府造成更大的壓力。