印度示威｜22歲女因一份「懶人包」文件被捕　觸發群眾再抗議

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-16 16:17

印度近月爆發大批農民示威抗議農業改革法案，莫迪政府飽受壓力，當地警方調查網絡上流傳的一份示威教學「懶人包」文件後，2月13日拘捕22歲社運人士拉維（Disha Ravi），指控她是製作及散播這份懶人包的「主要陰謀者」，目的是製造假消息及散播對政府不滿。拉維被捕後，事件觸發當地群眾再抗議。

在印度班加羅爾（Bengaluru），2月15日出現群眾集會，他們要求警方立即釋放拉維。

涉事的「懶人包」在印度爆發農民示威期間流傳，該文件教導民眾如何抗爭，包括致電政府代表、在社交網站發起標籤（hashtag）運動、聯署等，瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）2月初在Twitter轉發了這份文件。

印度警方2月14日證實已拘捕22歲的環保社運人士拉維，指她是製作及散播該份懶人包的主要陰謀者，並指她把文件分享給通貝里。警方批評，該懶人包的主要目的是製造假消息，散播對政府不滿。當地官員稱，將把拉維拘留5天，但未有公布正式罪名。

印度自2020年9月通過3個農業法案後，當地多次爆發農民示威，要求推翻法案，該些法案包括允許私營企業在收購農產品時自由定價，引發農民不滿。政府已提出修改法案及暫緩18個月生效，農民則堅持要把新法徹底廢除。