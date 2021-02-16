緬甸政變｜昂山素姬遭加控違反《自然災害法》罪名　英美批評指控

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-17 04:17

緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的代表律師2月16日表示，昂山素姬遭警方加控一項涉嫌違反《自然災害管理法》的罪名。

昂山素姬的代表律師Khin Maung Zaw表示，警方向昂山素姬加控一項罪名，指她涉嫌違反《自然災害管理法》。昂山素姬之前在2月3日已被控違反《進出口法》，警方稱搜查她住所的軍官發現了非法進口且未經允許使用的對講機，如今昂山素姬再被控第2項罪名。

據央視新聞報道，緬甸是根據災難管理法第25條追加對昂山素姬的指控，根據該法規，昂山素姬可以被處以不超過3年有期徒刑，亦可判處罰款，報道指，內比都澤布迪瑞鎮法院已受理該指控。

英國廣播公司（BBC）指，昂山素姬16日曾透過視像短暫出庭，回應法律安排及代表律師等事項，並在3月1日再次出庭

圖為2月15日，緬甸仰光的反軍政府示威。目前的示威主要以年輕人為主。（Reuters）

↓2月12日在仰光的民眾示威情況↓

健康狀況良好

緬甸軍方管治委員會發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）2月16日召開記者會時，被問到昂山素姬的情況時表示，當局會遵行2008年的憲法行事，並透露昂山素姬的健康狀況良好。

英國和美國都譴責緬甸軍方起訴昂山素姬，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在Twitter留言，指當局捏造新罪名是明顯違反她的人權。他強調英國會繼續與緬甸民眾並肩，並確保參與軍事政變的人士會負上責任。

美國國務院普賴斯（Ned Price）表示，對昂山素姬再面對起訴的報道感到不安，指總統拜登（Joe Biden）已經表明緬甸軍方奪權行為是直接打擊當地民主進程和法治。普賴斯亦指，華府已經在14日授權美國駐仰光大使館員工自願撤離，強調如果需要為當地美國公民和家屬提供額外支援，華府會作出協助。