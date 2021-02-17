字節跳動否認正就TikTok美國上市展開磋商

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中國《環球時報》2月17日報道，字節跳動（ByteDance）否認公司正就短片應用程式抖音海外版TikTok在美上市展開初步磋商。

圖為2020年7月16日，TikTok的標誌被中國及美國國旗包圍的設計圖片。（Reuters）

《環球時報》在17日較早時間引述消息稱，字節跳動尋求讓TikTok在紐約證券交易所（NYSE）上市，目前處於初步商討階段。

報道其後指出，字節跳動同日稍後時間回應上述消息時，表示有關報道並不真確。

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字節跳動2月14日據報決定不將TikTok在美業務出售給科技企業甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart），主因美國前總統特朗普（Donald Trump）已經卸任，這筆主要為滿足特朗普政府要求的交易「沒有存在的理由」。

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