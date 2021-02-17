緬甸政變｜示威者遷怒北京　緬甸軍方否認中國助建「防火長城」

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-17 14:53

反對緬甸軍方在2月1日發動政變的社運人士17日呼籲民眾進行更大規模示威，以行動證明，軍方所稱其行動獲廣泛支持的說法是假。與此同時，英媒2月17日稱有緬甸示威者就政變向中國發泄怒火，稱北京協助軍方推翻昂山素姬。中方否認事前已對政變知情，並稱協助建設網絡防火牆的說法完全是無稽之談。

昂山素姬是緬甸國務資政，她遭警方加控一項涉嫌違反《自然災害管理法》的罪名。此前她在2月3日已被控違反《進出口法》，警方稱搜查她住所的軍官發現非法進口且未經允許使用的對講機，她代表律師16日稱，她再被控第2項罪名。她16日曾透過視像短暫出庭，回應法律安排及代表律師等事項，並在3月1日再次出庭。

英媒17日報道，過去1周在中國駐仰光大使館外，有示威者舉起標語牌，展示中國國家主席習近平操縱緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）的圖像。此外近日有社運人士在網上推動杯葛中國產品行動，更有人呼籲攻擊連接中國雲南省、位於若開邦港口城市皎漂（Kyauk Phyu）的天然氣管道。

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中國稱指控完全無稽

軍政府過去3晚下令電訊服務公司關閉互聯網服務。英媒稱有人憂慮政府在中國協助下建立「防火長城」。其中一名在中國駐緬甸大使館示威的人舉起標語牌，上面寫有呼籲中國不要在緬甸建立防火牆的字樣。

英媒引述軍方一名發言人16日否認中國在緬甸建立防火牆，補充說緬甸有足夠的專家，緬甸可自行做到。

中國駐緬甸大使陳海15日接受傳媒訪問，他強調中方對政變事先並不知情，亦表示關注昂山素姬等人士的處境，希望各方都能保持冷靜克制，並重申傳言指中國幫助緬甸建設網絡防火牆等的傳言完全是無稽之談。

緬甸政變：圖為2月17日，身在仰光的示威者舉起標語牌。標語牌上印有國務資政昂山素姬的肖像，以及呼籲人們加入進行公民抗命的行動。（AP）

聯合國憂事態惡化

軍方近日加強對示威活動應對，有人擔心這是軍方武力鎮壓先兆。聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）稱他害怕示威者與軍人可能發生暴力情況。他稱自己接獲報告，稱軍方將士兵從其他地區運往仰光。他說以往這種軍事調動發生在殺戮、大規模失蹤及拘捕之前。他說，緬甸可能正處於軍方或對民眾犯下更大罪行的懸崖邊緣。

反政變人士看來沒被軍方行動嚇怕，繼續號召人們上街。路透社17日引述社運人士欽桑達（Khin Sandar）在Facebook上發文：「讓我們聚集數百萬人，打倒獨裁者。」全國民主聯盟（全民盟）資深成員齊托（Kyi Toe）也號召人們上街示威：「一起去遊行吧，向摧毀年輕人前途以及我們國家未來的軍政府，展示我們的力量。」

軍方在多地部署軍車，以及該國互聯網服務連續第3晚被封閉，被視為政府想以此阻嚇示威者。不過仍有民眾不理，繼續上街抗議。

緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）稱16日有超過450人被捕，互聯網再次被切斷。軍方被指藉此封鎖任何有關逮捕消息。