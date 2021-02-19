新冠肺炎｜世衛專家：武漢市場內發現兩種動物　或是人類感染源頭

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-19 01:19

新型冠狀病毒（COVID-19）的感染源頭至今仍是各地專家研究的重要議題，其中一個說法是病毒透過動物傳染人類。世衛（WHO） 專家準備將焦點著眼於鼬獾屬（ferret badger）和兔子，指牠們身上可能帶有病毒，或導致武漢海鮮市場最先爆發病例。

《華爾街日報》2月18日報道，世衛的專家小組正分析不同的假設，目前仍不肯定武漢華南海鮮市場內合法或非法出售的活口或已屠宰的動物是否與當地首批個案有關，不過根據手上證據，他們對於哪種動物可能是病毒宿主有更多了解。

曾經到中國視察的專家組成員達薩克（Peter Daszak）表示，當局在市場內的冷凍櫃發現鼬獾屬的殘骸，即使牠們對病毒呈陰性反應，但仍然有能力帶有病毒。他亦指，市場內亦發現兔子，因此很有可能帶有引起COVID-19的SARS-CoV-2病毒。

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達薩克稱，市場內10間出售野生動物攤販的供應商是來自雲南、廣東和廣西省，其中雲南曾發現蝙蝠身上的病毒與新型冠狀病毒相似，因此認為有必要進一步調查，以及鄰近的東南亞國家如泰國和柬埔寨。

另外因應歐洲地區出現多宗水貂感染人類的個案，專家亦希望中國可以在當地水貂場進行大規模病毒檢測。