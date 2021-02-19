聯合國特使：胡塞武裝威脅也門和平　拜登政府或有助促進談判

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-19 09:00

聯合國也門問題特使格里菲思（Martin Griffiths）2月18日表示，胡塞武裝組織（Houthi）襲擊石油重鎮馬里卜省（Marib）的行動威脅當地和平，但指美國新政府支持國際社會推動結束內戰，有助交戰各方重新進行談判。

格里菲思向聯合國安理會表示，也門的軍事形勢非常緊張，而在過去一個月的情況更急轉直下。他表示自己已經多次譴責，重申對馬里卜省的攻擊必須停止，否則會為當地數以百萬計平民帶來威脅，特別是影響流離失所的人尋找臨時棲身地的希望。

除了馬里卜省，他亦提到港口重鎮荷台達（Hodeida）及政府控制的塔伊茲（Taiz）的暴力及敵對行為問題嚴重。

2021年1月2日，也門城市塔伊茲（Taiz）數十名記者及悼念者出席也門《貝爾吉斯電視台》記者Adeeb Al-Janani的喪禮。部份人身穿避防彈背心及戴上頭盔。（Anees Mahyoub/路透社）

格里菲思近期曾與也門、沙特阿拉伯、伊朗政府高層，以及美國的也門問題特使倫德金（Timothy Lenderking）會面，並與胡塞武裝組織保持聯繫。他強調自己會繼續與各方溝通，希望大家可以展示推動進程的意願，又特別指出拜登（Joe Biden）政府任命倫德金的決定，為各方帶來重新談判的機會。

他呼籲各方即時停火，透過政治方式解決問題，同時提到也門與胡塞武裝在過去三周於約旦首都安曼（Amman）進行第二次交換囚犯和被捕人士的談判，敦促即時無條件釋放所有傷患人士和老幼等。