新冠肺炎｜疫情令美國平均預期壽命減少1歲

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-02-19 09:11

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，2020年上半年美國人均預期壽命降低1年，這也是自第二次世界大戰以來的最大降幅。對此，有美國衛生專家表示，預期壽命的下降證明美國對疫情大流行處理不當。

據美聯社2月18日報道，美國疾病控制與預防中心給出的初步估計顯示，2020年上半年，美國人均預期壽命為77.8年，比2019年的78.8年下降了1年。其中男性壽命為75.1歲，女性是80.5歲。

報吿還顯示，美國的少數族裔受到的影響最大，非裔的預期壽命減少了將近3年，拉美裔減少了近2年。

負責美國病控制和預防中心（CDC）相關數據的安德森（Robert Anderson）表示：「這是一個巨大的降幅，上次出現這種降幅還要追溯到20世紀40年代的第二次世界大戰。」

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加州大學三藩市分校的博士多明戈（Kirsten Bibbins-Domingo）則指出，美國各地的黑人和拉丁裔社區在疫情之下受衝擊最大：「他們更有可能處於一線，從事低薪工作，生活在病毒更容易傳播的擁擠環境中。」她也表示，美國需要做更多的工作來公平分配疫苗，改善工作條件，更好地保護少數族裔不受感染。

美國約翰斯・霍普金斯大學公共衛生教授布勞利（Otis Brawley）認為，總體而言，美國人均預期壽命下降證明了美國對疫情大流行的處理不當：「我們（美國）受到新冠肺炎的打擊比其他國家都要嚴重。美國佔世界人口的4%，但新冠肺炎死亡病例超過了全球總病例數的20%。」

布勞利提到，沒有使用足夠的口罩、早期對羥氯喹等藥物的依賴以及其他失誤，都意味着許多美國人在這場疫情下「白白死亡」。