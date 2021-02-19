美國眾議院重提議案　禁止進口中國新疆貨品

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-19 12:08

美國眾議院2月18日重新提出一項兩黨議案，禁止從中國新疆地區進口商品，除非能證明這些商品不是用「強迫勞動」生產的，並允許進一步制裁對「虐待穆斯林」負責的中國官員。

2019年10月21日，在中國新疆沙雅縣古勒巴格鎮，棉農正在棉田中採摘棉花。（視覺中國）

據路透社報道，該議案是上一屆眾議院2020年9月通過議案的修訂版，當時眾議院以406票對3票的表決結果通過了這項議案。後者與參議院2021年1月再次提出的《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）相似。

眾議院提出的這項議案將授權美國總統對任何在新疆從事「非法交易」維吾爾族或其他穆斯林勞工的人實施制裁。

議案還將要求美國上市公司披露與涉及違規行為的中國公司和實體的財務情況，參議院的版本中則沒有包括這一條款。

新疆是中國民眾的重要旅遊目的地（請點擊放大觀看）：

一個聯合國小組曾在2018年表示，收到了可信的報吿，稱至少有100萬穆斯林在新疆被拘留。

中國否認在新疆有任何虐待行為，稱中國在新疆地區的職業技能教育培訓中心提高新疆少數民族就業能力，是打擊極端主義所必需的。

在美國國會上一屆眾議院審議通過《維吾爾強迫勞動預防法案》後，2020年9月23日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應稱，新疆事務純屬中國內政，美方沒有任何資格和權利橫加干涉。所謂「強迫勞動」問題，完全是美西方一些機構和人員憑空捏造的謊言。

2021年2月8日，汪文斌在中國外交部例行記者會上指出，2018年以來，包括聯合國官員、外國駐華使節、有關國家常駐日內瓦代表、媒體記者和宗教團體等100多國1,200多人赴新疆參訪。中方歡迎更多外國各界人士到新疆走一走、看一看，實地了解新疆經濟社會發展和人民安居樂業的真實情況。