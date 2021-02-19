美國表示將應歐盟邀請參與伊朗核問題會議

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-19 15:32

美國表示準備好與伊朗談判重返核協議。國務院發言人普賴斯（Ned Price）2月18日於聲明指出，美國將接受歐盟邀請，出席「五常加一」和伊朗的會議。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）指，華府應該先走第一步。

美英法德四國外長舉行視像會議，討論伊朗核問題。美國國務院發表聲明稱，「關於伊朗，美英法德表示，在維護核不擴散制度和確保伊朗永遠不能發展核武器方面，四國具有共同的根本安全利益。於這個情況下，伊朗核協議的達成是多邊外交的一項重要成就。英法德三國歡迎美國有意與伊朗恢復外交，並歡迎美國重啟與英法德之間的深入對話。各國外長確認有強烈興趣繼續就這關鍵安全問題，與包括中國和俄羅斯在內的國家進行磋商和協調，並確認歐盟高級代表作為聯合委員會協調員的角色。」

聲明稱，「美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，正如總統拜登（Joe Biden）所說，如果伊朗嚴格遵守核協議的承諾，美國也將這樣做，並準備為此目的與伊朗進行討論。」

圖為2021年1月29日，伊朗外交部長扎里夫於土耳其出席記者會。（路透社）

伊朗對美國的想法反應冷淡。扎里夫回應表示，「不要再作出似是而非的推論和將責任推卸給伊朗，英法德和歐盟必須信守承諾，要求結束美國前總統特朗朗（Donald Trump）遺留對伊朗的經濟恐怖主義。」

四國外長於通話還重申跨大西洋夥伴關係益應對安全、氣候、經濟、衛生和世界面臨的其他挑戰方面的中心地位，並同意密切協調，應對中國帶來的全球挑戰。但聲明沒有具體提及挑戰內容以及協調方式。